В Орле продолжаются выборы в горсовет

В областном центре открыты 138 избирательных участков

12 сентября — второй из трёх дней голосования на выборах в Орловский городской Совет народных депутатов шестого созыва. Орловцам предстоит избрать 38 депутатов — 28 по одномандатным округа и 10 по партийным спискам.

Проголосовавший накануне спикер облсовета Леонид Музалевский ещё раз призвал орловцев прийти на избирательные участки. «Сегодня от нас с вами зависит, кто будет представлять интересы жителей в городском Совете народных депутатов, как будут решаться проблемы Орла. Поэтому важно выбрать тех, кто действительно готов с полной отдачей и ответственностью выполнять свою работу», — отметил политик.

В первый день голосования орловцы в основном приходили вечером, а сегодня, 12 сентября, идут на участки уже с утра, поделилась наблюдатель Анастасия Цыганкова. «У каждого избирателя измеряют температуру, проводится обработка рук антисептиком, выдаются маски и перчатки, а также индивидуальная ручка для заполнения бюллетеня. В помещении для голосования регулярно проводится влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств», — сказала она.

Выборы также проходят на территории десяти районов Орловской области. Там предстоит избрать 17 депутатов представительных органов муниципальных образований. Избирательные участки закроются 13 сентября в 20.00.

ИА «Орелград»