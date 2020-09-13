Орловский пенсионер нашел на чердаке танковый пулемет

13.9.2020 | 13:55 Новости, Общество

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В Змиевке состоялся судебный процесс над владельцем оружия.

Свердловский районный суд Орловской области рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении местного жителя, пенсионера. Оно было рассмотрено в особом порядке по ходатайству самого подсудимого. Ранее не судимого мужчину обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.222 Уголовного кодекса Российской Федерации. Речь идет о незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.

Когда именно он приобрел это оружие, суд установить не сумел. Однако из материалов дела следует, что мужчина залез на чердак своего дома. Там, под слоем сена, он обнаружил обрез танкового пулемета системы Дегтярева калибра 7,62 мм. Кто именно превратил пулемет в обрез, также установлено не было.

Пенсионер не стал сообщать правоохранителям о своей находке, чем совершил большую ошибку. Он перенес пулемет в сарай и спрятал его за верстаком. Там это оружие и нашли сотрудники полиции. Отпираться было бесполезно.

Суд наказал пенсионера ограничением свободы сроком на 1 год. Ему запретили в течение этого периода времени покидать свой дом по ночам, менять без разрешения место жительства или пребывания, выезжать за пределы района, а также посещать предприятия общественного питания, в которых разрешено потребление алкогольной продукции.

ИА «Орелград»

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