Орловчанка не смогла обмануть полицию кредитной историей

14.9.2020 | 18:00 Новости, Происшествия

Читайте нас в Telegram

Правоохранители разоблачили мстительную женщину.

Вступило в законную силу решение Ливенского районного суда, вынесенное по уголовному делу в отношении местной жительницы. Ее признали виновной в совершении заведомо ложного доноса. Было установлено, что она личной неприязни к своей знакомой пыталась обмануть сотрудников полиции.

Желая «насолить» неприятной ей особе, в апреле этого года женщина позвонила со своего мобильного телефона в дежурную часть и заявила о якобы совершенном в отношении нее преступлении. Она сообщила, что ее паспорт был использован чужим человеком для оформления кредита. И назвала имя мошенницы, которую в этом винила. Естественно, ею оказалась та самая знакомая, которой она хотела навредить.

Тем же вечером «потерпевшая» лично явилась в отдел полиции и написала заявление. Перед этим она была предупреждена сотрудником МО МВД России «Ливенский» под роспись об уголовной ответственности по ст.306 УК РФ за заведомо ложный донос. Но женщина настаивала на своем. Она уверяла, что указанная ею «мошенница» оформила по ее паспорту кредит в сумме 30 тысяч рублей, после чего присвоила деньги себе.

По данному заявлению была проведена проверка, в ходе которой выяснилось, что никакого кредита никто не оформлял. Только после этого «потерпевшая» призналась, что солгала. В результате она сама стала фигуранткой уголовного дела. Суд признал ее виновной и назначил ей наказание в виде обязательных работ сроком 300 часов.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования