Орловчанка не смогла обмануть полицию кредитной историей

Правоохранители разоблачили мстительную женщину.

Вступило в законную силу решение Ливенского районного суда, вынесенное по уголовному делу в отношении местной жительницы. Ее признали виновной в совершении заведомо ложного доноса. Было установлено, что она личной неприязни к своей знакомой пыталась обмануть сотрудников полиции.

Желая «насолить» неприятной ей особе, в апреле этого года женщина позвонила со своего мобильного телефона в дежурную часть и заявила о якобы совершенном в отношении нее преступлении. Она сообщила, что ее паспорт был использован чужим человеком для оформления кредита. И назвала имя мошенницы, которую в этом винила. Естественно, ею оказалась та самая знакомая, которой она хотела навредить.

Тем же вечером «потерпевшая» лично явилась в отдел полиции и написала заявление. Перед этим она была предупреждена сотрудником МО МВД России «Ливенский» под роспись об уголовной ответственности по ст.306 УК РФ за заведомо ложный донос. Но женщина настаивала на своем. Она уверяла, что указанная ею «мошенница» оформила по ее паспорту кредит в сумме 30 тысяч рублей, после чего присвоила деньги себе.

По данному заявлению была проведена проверка, в ходе которой выяснилось, что никакого кредита никто не оформлял. Только после этого «потерпевшая» призналась, что солгала. В результате она сама стала фигуранткой уголовного дела. Суд признал ее виновной и назначил ей наказание в виде обязательных работ сроком 300 часов.

ИА «Орелград»