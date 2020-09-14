Орловские чиновники обратились к соотечественникам

Участников госпрограммы призвали явиться за деньгами.

Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области выступил с обращением к участникам государственной программы переселения соотечественников, проживающих за рубежом. Этих людей чиновники призывают прийти за деньгами. Они напоминают, что согласно постановлению правительства Орловской области от 15 сентября 2014 года № 278 им положена единовременная выплата в размере 4500 рублей.

Сообщается, что тех соотечественников, которые еще не получили данную выплату, ждут в областном управлении труда и занятости на улице Пушкина, 22 в Орле. Заявление на выплату участник госпрограммы должен подать лично, образец заявления ему предоставят на месте. Как пояснили в управлении труда и занятости, указанная программа уже много лет реализуется в регионе. Ее основная цель – привлечь из-за рубежа соотечественников, обладающих профессиями и специальностями, в которых наиболее остро нуждается область.

«На территории Орловской области участникам государственной программы и членам их семей гарантируется доступность и бесплатность дошкольного, общего и профессионального образования в соответствии с действующим законодательством, — подчеркнули в управлении. – Соотечественникам предлагается помощь в поиске подходящей работы, трудоустройстве на имеющиеся вакансии или организации собственного дела, профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности, профессиональном обучении».

ИА «Орелград»