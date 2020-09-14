Орловский сенатор посоветовал не ездить за границу

Владимира Круглого встревожила ситуация на зарубежных курортах.

Сенатор от Орловской области Владимир Круглый назвал тревожной эпидемиологическую ситуацию на зарубежных курортах. Об этом сообщило региональное отделение партии «Единая Россия», членом политсовета которого и является политик. Заслуженный врач РФ выразил мнение, что россиянам пока не стоит торопиться с поездкой за границу.

«Мне кажется, пока рано ехать в другие страны, поскольку ситуация с коронавирусной эпидемией еще тревожная, — сказал Владимир Круглый. — Например, сегодня сообщили о резком росте заболевших в Турции, и такое может случиться в любой стране. Если человек уедет на две недели, ситуация может измениться и потом могут возникнуть сложности с возвращением на родину».

При этом соблазн отправиться на зарубежные курорты дают сами власти. Напомним, в начале сентября Россия приняла решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивскими островами, где как раз и расположены популярные у россиян курорты.

ИА «Орелград»