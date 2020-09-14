Под Орлом в ДТП на «встречке» погиб водитель «Гранты»

14.9.2020 | 9:25 Новости, Происшествия

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В него влетел парень на «БМВ».

12 сентября под Орлом в лобовом столкновении двух автомобилей погиб 49-летний мужчина. Водителя второй машины увезли в больницу.

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, авария произошла около 03.30 в районе 377 км трассы М-2 «Крым». 23-летний парень на «БМВ 318» ехал со стороны Курска в сторону Москвы. Вылетев на «встречку», он врезался в «Ладу Гранту», водитель которой от удара умер на месте ДТП до приезда «скорой».

Сообщается, что молодого человека из иномарки госпитализировали в отделение травматологии.

ИА «Орелград»

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