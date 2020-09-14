В администрации Орла снова сменится владелец «расстрельной» должности

Евгений Гришин покидает пост.

Замглавы администрации Орла по вопросам городского хозяйства Евгений Гришин покинет свой пост. Об этом рассказал «Вечерний Орел» со ссылкой на собственные источники в мэрии.

Сообщается, что понедельник, 14 сентября станет для Гришина последним рабочим днем в должности заместителя сити-менеджера. Причины увольнения Евгения Гришина неизвестны.

Напомним, Евгений Гришин занял пост замглавы администрации летом 2019 года, сменив уволившегося по собственному желанию Николая Ванифатова. По данным СМИ, Ванифатов ушел из-за постоянных нареканий к работе возглавляемого им блока. Вообще, должность куратора городского хозяйства в Орле уже давно называют «расстрельной». В зону ответственности занимающего ее чиновника входят самые проблемные вопросы, в том числе транспорта и ЖКХ. До Ванифатова этот пост занимал оскандалившийся Роман Игнатушин. Ему в вину ставили проваленный ремонт дорог в 2016 году, измененную схему движения общественного транспорта, предбанкротное состояние МУПов, разрушение дома на набережной Дубровинского и любовь к отпискам. В итоге уволить Игнатушина потребовали даже в Сети, однако никто из его сменщиков и близко не подошел к сроку, который провел чиновник на этом посту.

ИА «Орелград»