В ДТП с иномаркой под Орлом пострадали двое подростков

14.9.2020 | 10:42 Новости, Происшествия

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Машина слетела в кювет и врезалась в дерево.

Вчера, 13 сентября в поселке Покровское произошла авария, в которой пострадали двое подростков. 17-летний и 15-летний пассажиры ехали в иномарке, которая врезалась в дерево. За рулем сидел единственный совершеннолетний в этой компании – 18-летний молодой человек.

В пресс-службе УГИБДД по Орловской области рассказали, что авария произошла около 22.00. Молодой человек за рулем «Митсубиси Паджеро» двигался со стороны Березового проезда  в направлении улицы Ленина.

В районе дома №5 по улице Первомайской неопытный водитель не справился с управлением. Машина съехала в правый кювет и врезалась в дерево.

В результате ДТП водитель и два его пассажира получили травмы, отметили в ведомстве.

ИА «Орелград»

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