В Орле двое друзей пытались стащить рельс с железной дороги

Преступление злоумышленники не смогли завершить, так как попались с поличным.

Железнодорожный районный суд рассмотрел материалы уголовного дела и ходатайство следователя СО ЛО МВД России на станции «Орел» о его прекращении. Под подозрение попали двое местных жителей, которые раннее на правонарушениях не попадались. Было установлено, что они пытались похитить рельс с железной дороги.

Подельники хорошо подготовились. К месту преступления они приехали на грузовой «Газели», которая принадлежала одному из них. Находясь на территории Семинарского парка станции «Орел», а именно около железнодорожного полотна в километре от 9-го пикета участка Семинарская-Кромская, они пытались похитить рельс массой 0,19 тонны.

Было подсчитано, что в случае успеха они причинили бы Орловской дистанции пути материальный ущерб в размере 1355 рублей. Однако преступные действия приятели не смогли довести до конца по независящим от них обстоятельствам. Они были задержаны непосредственно на месте совершения преступления сотрудниками полиции.

На них завели уголовное дело о покушении на кражу чужого имущества путем предварительного сговора. Однако, учитывая обстоятельства, следователь подала с суд ходатайство о прекращении уголовного дела с применением к подозреваемым меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Эта просьба была удовлетворена. Одному из несостоявшихся похитителей предстоит уплатить государству судебный штраф в размере 7,5 тысячи рублей. Владельца «Газели» обязали заплатить 15 тысяч рублей. Кстати, машину, которая была вещественным доказательством, суд постановил вернуть хозяину.

ИА «Орелград»