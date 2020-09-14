В орловских школах проведут военно-патриотический смотр

Городские власти не стали отказываться от традиционного мероприятия.

Администрация Орла распорядилась провести 22-й смотр военно-патриотической работы среди муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города в 2020-2021 учебном году. Соответствующее постановление издал глава администрации Александр Муромский.

Основными целями станут воспитание чувства любви к Родине и гордости к героическому прошлому Орловской области и подготовка допризывной молодежи к службе в Вооруженных Силах РФ. Кроме того, организаторы рассчитывают на формирование морально-волевых качеств обучающихся, воспитание у них чувства коллективизма, инициативы и самостоятельности.

Участниками станут ученические коллективы 1-11 классов муниципальных школ. Смотр растянется на весь учебный год. Конкурсная комиссия оценит работу каждой школы, в частности, результаты участия школьников в городских, областных и всероссийских мероприятиях, конкурсах духовно-нравственной и героико-патриотической направленности и другое. Оценивать будут по балльной системе.

Комиссия учтет уход школьников за воинскими захоронениями, памятниками и обелисками, установку мемориальных досок и походы по местам боевой славы Орловщины. Дополнительные баллы принесет наличие в школе зарегистрированного музея и проведение на его базе различных мероприятий. Также будет учтено проведение поисковой и историко-краеведческой работы, организация тематических встреч с ветеранами, проведение уроков Мужества и даже участие в акции «Бессмертный полк».

Победитель смотра будет награжден почетной грамотой администрации Орла и переходящим знаменем, церемония награждения пройдет в День знаний. Кроме того, юнармейский отряд школы-победителя получит право участвовать в церемонии поднятия дубликата Красного флага, водруженного над Орлом 5 августа 1943 года в честь освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

ИА «Орелград»