Юрий Бездудный официально возглавил Ненецкий автономный округ

В России 13 сентября выбирали не только депутатов горсовета Орла, но и губернаторов нескольких регионов, а также глав областных заксобраний. Одним из избранных глав регионов стал Юрий Бездудный — выпускник академии ФСО и филиала РАНХиГС в Орловской области.

Чиновник возглавил Ненецкий автономный округ (НАО). Впрочем, избраться Бездудному было проще — в НАО губернатора выбирают не жители, а депутаты заксобраний.

Из официальной биографии Бездудного следует, что он родился в Брянской области, но образование получал в Орле. В 1991 году новый губернатор НАО закончил Орловское высшее военное командное училище связи (сейчас — академия ФСО), а в 2001-м — Орловскую региональную академию государственной службы (сейчас — Среднерусский институт управления РАНХиГС). Карьеру чиновника Бездудный начал в Брянской области, а в марте 2019 года стал вице-губернатором НАО.

Президент Владимир Путин назначил Бездудного врио главы НАО в апреле 2020 года. Прежнего губернатора региона Александра Цыбульского отправили руководить соседней Архангельской областью. Вскоре Цыбульский и Бездудный объявили о намерении объединить Архангельскую область и НАО, что вызвало серьезные протесты в автономном округе. В итоге НАО стал единственным регионом России, проголосовавшим против поправок в Конституцию — Бездудный связал это именно с протестом против объединения, а не с реальной позицией жителей. В итоге выпускник АФСО объявил вопрос о слиянии регионов «закрытым».

ИА «Орелград»