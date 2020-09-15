Клычков объяснил, кого в Орле считают пострадавшими от COVID-19

15.9.2020 | 10:20 Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

Губернатор утвердил критерии для тех, кто получит помощь от государства.

Глава Орловской области Андрей Клычков утвердил «критерии отнесения лиц к категории пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции». Как следует из постановления, оно необходимо для определения возможности обучения по программам профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в образовательных организациях, расположенных на территории региона. Иными словами, пострадавшие за бюджетный счет смогут повысить свою квалификацию или получить новую профессию, востребованную на рынке труда.

Критериев губернатор утвердил несколько. Прежде всего, таковым считается нахождение под риском увольнения. В данном случае речь идет об орловцах, которые могут быть уволены из-за ликвидации и приостановления деятельности организации или ИП, банкротства, сокращения штата, перехода на неполный рабочий день. При этом важно, чтобы работник получил соответствующее письменное уведомление от работодателя.

Другой критерий — регистрация в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы. Здесь чиновники имеют ввиду трудоспособных граждан, которые не только не имеют работы и заработка, но и были зарегистрированы в службе занятости не ранее 4 апреля 2020 года. Кроме того, они должны искать работу и быть готовы незамедлительно к ней приступить.

Третий критерий — успешное завершение обучения и получение документа об образовании в 2020 году, то есть данный критерий касается только выпускников образовательных организаций текущего года.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования