Клычков объяснил, кого в Орле считают пострадавшими от COVID-19

Губернатор утвердил критерии для тех, кто получит помощь от государства.

Глава Орловской области Андрей Клычков утвердил «критерии отнесения лиц к категории пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции». Как следует из постановления, оно необходимо для определения возможности обучения по программам профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в образовательных организациях, расположенных на территории региона. Иными словами, пострадавшие за бюджетный счет смогут повысить свою квалификацию или получить новую профессию, востребованную на рынке труда.

Критериев губернатор утвердил несколько. Прежде всего, таковым считается нахождение под риском увольнения. В данном случае речь идет об орловцах, которые могут быть уволены из-за ликвидации и приостановления деятельности организации или ИП, банкротства, сокращения штата, перехода на неполный рабочий день. При этом важно, чтобы работник получил соответствующее письменное уведомление от работодателя.

Другой критерий — регистрация в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы. Здесь чиновники имеют ввиду трудоспособных граждан, которые не только не имеют работы и заработка, но и были зарегистрированы в службе занятости не ранее 4 апреля 2020 года. Кроме того, они должны искать работу и быть готовы незамедлительно к ней приступить.

Третий критерий — успешное завершение обучения и получение документа об образовании в 2020 году, то есть данный критерий касается только выпускников образовательных организаций текущего года.

ИА «Орелград»