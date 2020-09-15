Орловцам предложили зарплату от 100 тысяч и выше

Областные власти рассказали об имеющихся в регионе вакансиях.

Управление труда и занятости Орловской области сообщило о том, что в настоящее время в региональной базе данных содержатся сведения более чем о 7 тысячах вакансий. Речь идет о предложениях, официально заявленных работодателями. Размер предлагаемой заработной платы варьируется от МРОТ до 150 тысяч рублей. Самую высокую зарплату — от 100 тысяч и выше — в основном предлагают частные клиники Орла.

«Один из мценских заводов оценивает труд своих работников в размере от 30 до 100 тысяч рублей, — добавили в управлении труда и занятости. — От 55 до 75 тысяч рублей предлагается обладателям профессий «токарь», «расточник», «карусельщик», «маляр» и другим, согласным на вахтовый метод работы».

Традиционно много вакансий открыто в районных детских школах искусств и общеобразовательных школах. В Дмитровском, Знаменском, Колпнянском, Новодеревеньковском, Ливенском и других районах наблюдается повышенный спрос на агрономов. Кроме того, орловскими работодателями востребованы водители, инженеры и специалисты в различных отраслях, в том числе по подбору персонала, в IT-технологиях, дизайне и оказании бытовых услуг.

«Охотно работодатели берут на работу неквалифицированных работников — уборщиков, грузчиков, упаковщиков и других, — добавили в управлении. — Требуются почтальоны и кондукторы. Имеются вакансии директоров магазинов и начальников цехов».

Кстати, в марте 2020 года в Орловской области на учете состояло чуть более 3 тысяч безработных граждан, а сейчас их количество составляет 12,9 тысячи человек. Резкий рост безработицы совпал с периодом распространения коронавируса, отметили в ведомстве.

ИА «Орелград»