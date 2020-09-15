Орловские безработные подались в ювелиры

Организовать свое дело им помогла бюджетная поддержка

Как сообщили в управлении труда и занятости Орловской области, в этом году в регионе услугу по содействию самозанятости получили 126 безработных граждан. Сообщается, что 53 человек благодаря бюджетной помощи начали собственную предпринимательскую деятельность, из них 52 человека получили на это единовременную финансовую выплату.

Согласно приведенным сведениям 47 свежеиспеченных предпринимателей потратили полученные деньги на оформление документов, необходимых для организации своего дела. Кстати, спектр их деятельности оказался довольно широким.

Так, орловские безработные занялись изготовлением изделий народных художественных промыслов и производством ювелирных украшений. Некоторые открыли собственные парикмахерские и салоны красоты, другие занялись арендой и лизингом легковых автомобилей, кровельными работами и другим.

«На текущий момент в базе данных службы занятости имеется 7 тысяч вакансий, заявленных работодателями региона, — добавили в управлении. — Наибольшим спросом пользуются врачи, медицинские сестры, инженеры, слесари, водители, трактористы, продавцы, менеджеры и повара. Востребован работодателями также неквалифицированный труд подсобных рабочих, грузчиков и уборщиков».

ИА «Орелград»