Под Орлом осудили мужчину, пытавшегося помочь другу

Житель Орловской области запутался в собственных показаниях.

Покровский районный суд Орловской области вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, который буквально запутался в собственных показаниях. Было установлено, что он хотел помочь своему другу избежать уголовной ответственности.

Как следует из материалов дела, еще в прошлом году по просьбе того самого друга он отвез его к одному из частных домов. Водитель остался у машины, а приятель отправился к дому. Там он потребовал открыть ему дверь: гость желал увидеться с некой девушкой. Поскольку дверь ему не открыли, он локтем разбил окно на веранде, просунул руку внутрь и сам открыл дверь.

Затем он вышел из дома с женщиной, которую подсудимый ранее не знал, и начал с ней ругаться. Некоторые свидетели в суде пояснили, что мужчина угрожал ее задушить. К счастью, до расправы дело не дошло. Подсудимый крикнул другу, что пора ехать. Тот послушался, вернулся в машину, после чего приятели уехали.

Впрочем, вскоре на друга завели уголовное дело по статье 139 УК РФ (незаконное проникновение в чужое жилище). Водитель проходил по данному делу свидетелем. Но на разных стадиях дал разные показания. Он признал факт того, что подвозил приятеля до какого-то дома. Но в одном случае заявил, что все хорошо видел и слышал: как друг разбил стекло и проник в чужое жилище, как вышел оттуда с женщиной и начал с ней спорить.

Позже он кардинально изменил свои показания и заявил, что ничего из ранее описанного им на самом деле не видел и не слышал, так как находился далеко от места событий. В результате его признали виновным в даче заведомо ложных показаний и назначили ему наказание в виде обязательных работ на 160 часов.

ИА «Орелград»