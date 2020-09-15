Сбивший ребенка амчанин избежал тюрьмы

15.9.2020 | 7:59 Новости, Происшествия

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Виновник ДТП отделался ограничением свободы.

Приговор по уголовному делу о дорожно-транспортном происшествии вынес Мценский районный суд Орловской области. Потерпевшей проходила несовершеннолетняя девочка, поэтому на процессе присутствовал ее официальный представитель.

Было установлено, что подсудимый двигался на автомобиле «Лада» по улицам Мценска. Перед пешеходным переходом он не снизил скорость. В результате автомобиль сбил несовершеннолетнюю девочку. Полученные ею травмы медики квалифицировали как причинение тяжкого вреда здоровью, поскольку эти травмы привели к утрате более 30 процентов общей трудоспособности.

Подсудимый признал себя полностью виновным, в содеянном раскаялся и добровольно заявил ходатайство о применении особого порядка принятия судебного решения. В результате его наказали ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на такой же срок.

Ему запретили без разрешения надзорного органа уходить из дома с 23 часов вечера и до 6 часов утра, изменять место жительства или пребывания, а также место учебы или работы. Кроме того, ему придется возместить затраты на лечение девочки, выплатив более 31 тысячи рублей.

ИА «Орелград»

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