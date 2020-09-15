В Орле откроют выставку с возрастным ограничением 16+

Выставка будет посвящена событиям Великой Отечественной войны.

Об открытии выставки под названием «Без срока давности» сообщил Орловский областной краеведческий музей. Она будет организована в Военно-историческом музее, который является филиалом музея краеведческого. Для посетителей предусмотрен ряд ограничений. Прежде всего, в музее соблюдается масочный режим. Максимальное количество посетителей одновременно не будет превышать 10 человек.

Есть и возрастное ограничение: 16+. Дело в том, что выставка будет сформирована из архивных документов и фотографий, свидетельствующих о злодеяниях фашистских захватчиков в отношении мирного населения. Кстати, одновременно с Орлом такая выставка откроется еще в 21 регионе, наиболее пострадавших от оккупации.

«Инициатором создания выставки стало Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России», — пояснили организаторы. — На выставке будут представлены материалы Государственного архива Орловской области, материалы из фондов БУКОО «Орловский краеведческий музей», а также документы и фотографии, отражающие результаты работы поисковых отрядов на территории Орловской области».

Добавим, что выставка проработает до середины октября 2020 года.

ИА «Орелград»