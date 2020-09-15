В Орле создали центр тестирования ГТО

Сдать нормативы на значок теперь можно в Северном районе города.

В Орле создан центр тестирования нормативов ГТО, рассказали в пресс-службе мэрии. Сдавать нормативы на значок теперь можно на базе городского спортивно-оздоровительного центра на улице Маринченко, 9Б.

На сайте мэрии представлена подробная инструкция подготовки к сдаче нормативов. Для начала всем желающим получить значок ГТО необходимо зарегистрироваться на сайте ВФСК ГТО и получить уникальный идентификационный номер, состоящий из 11 цифр, который присваивается участнику. Заполнить нужные документы потребуется и на сайте городского центра. Заявки на участие в сдаче норм ГТО детей оформляют их родители. Также потребуется допуск от врача.

— График приема нормативов ГТО публикуется на официальном сайте Городского спортивно-оздоровительного центра и в социальной сети «Вконтакте», — рассказали в мэрии.

Время работы Центра тестирования ГТО: понедельник — пятница с 9.00 до 16.00, адрес: г. Орел, ул. Маринченко, 9Б. Контакты: 8 (962) 480 86 04, gtogsocorel@yandex.ru.

ИА «Орелград»