В Орловской области из-за COVID-19 затянут пояса

Областные власти пересмотрели свою бюджетную политику.

Департамент финансов Орловской области подготовил проект постановления об основных направлениях бюджетной и налоговой политики региона на 2021-2023 годы. После прохождения процедуры антикоррупционной экспертизы документ будет подан на подпись губернатору. Он заметно отличается от аналогичных документов прошлых лет.

Из него следует, что в ближайшие три года дополнительным вызовом для Орловской области будет являться «ликвидация последствий падения экономических показателей в связи с пандемией, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 2020 году». По мнению авторов, одним из ключевых вопросов бюджетной политики станет обеспечение сбалансированного распределения имеющихся ресурсов между текущими социальными расходами и расходами на развитие. Иными словами, жить придется по средствам.

«Необходимо проведение мероприятий, направленных на рост доходного потенциала Орловской области и оптимизацию расходов областного бюджета, позволяющих с 2020 года в полном объеме обеспечить исполнение расходных обязательств без привлечения средств дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации», — говорится в проекте постановления.

Пока сложно себе представить, чтобы Орловская область обошлась без финансовых вливаний из федерального центра, особенно после пережитой пандемии. Тем не менее, власти планируют проведение ряда мероприятий, призванных помочь сэкономить деньги. В частности, запланирована оптимизация расходов на государственное и муниципальное управление и на содержание бюджетной сети. Последнее, возможно, не обрадует бюджетников, так как план предусматривает оптимизацию численности работников бюджетной сферы. Это вполне может означать сокращение штатов.

Да и чиновникам придется нелегко. Новая бюджетная политика предусматривает оптимизацию расходов на текущее содержание исполнительных органов государственной власти. Достичь этого предполагается, в том числе, за счет сокращения численности государственных гражданских служащих Орловской области и работников казенных учреждений. Более того, предлагается ввести запрет на увеличение их численности.

Кроме того, власти ставят вопрос о совершенствовании системы закупок для государственных и муниципальных нужд и системы социальной поддержки населения. Вероятно, будут урезаны средства, которые из бюджета предоставляются различным организациям. Так, запланирована оптимизация инвестиционных расходов, субсидий юридическим лицам и дебиторской задолженности.

План, помимо прочего, предусматривает сокращение просроченной кредиторской задолженности областного бюджета и расходов на обслуживание госдолга региона.

ИА «Орелград»