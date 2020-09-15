В Орловской области пообещали намолотить 4 млн тонн зерна

Пока собрано 3,6 млн тонн.

Власти Орловской области спрогнозировали рекордный урожай зерновых: ожидается, что в регионе намолотят более 4 млн тонн. Вчера, 14 сентября на совещании в обладминистрации говорили о предварительных итогах уборки урожая.

По информации руководителя департамента сельского хозяйства Александра Шалимова, к 14 сентября в целом по области намолочено 3,6 млн тонн зерна. Средняя урожайность составляет 45,4 центнера с гектара.

Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади 806,5 тыс. га. Это 85,4 % от плана, рассказал Шалимов. Чиновники рассказал, что прогнозный валовой сбор зерновых в области составит 4,1 млн тонн.

В 2019 году урожай зерновых и зернобобовых культур в Орловской области составил 3,7 млн тонн.

ИА «Орелград»