Бродячие собаки облюбовали сквер Танкистов в Орле: видео

16.9.2020 | 11:55 Видео, Новости, Общество

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Горожане возмутились бездомным животным в центре города.

Пользователь соцсети «Вконтакте» выложил видеоролики, на которых запечатлена собака, облюбовавшая сквер Танкистов в Орле.

«С этим надо что-то решать. А еще этих собак не обойти на мосту утром, когда они греются в лучах восходящего солнца. Перерыли все клумбы памятные», — подписал автор видеоролики.

На кадрах видно, как собака справляет нужду на клумбах возле Вечного огня, раскапывает землю, портя высаженные здесь цветы.

Пользователи Сети в комментариях снова разделились на два непримиримых лагеря. Защитники животных спорят с теми, кто требует от бездомных зверей избавляться.

Напомним, ранее в Сети опубликовали несколько видео с нападением бездомных собак на людей в Северном районе Орла. СКР в Орловской области завел уголовное дело на компанию «Экосервис», которая должна отлавливать и стерилизовать собак. Однако специалисты уверяют, что и стерилизованное животное может представлять угрозу для человека. Решить проблему мог бы приют для животных, где они бы оставались жить, ожидая новых хозяев. Но когда такое заведение может появиться в Орле, неизвестно.

ИА «Орелград»

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