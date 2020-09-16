Орловский ветсанутильзавод снова обсудили в облсовете

КСП считает, что обстановка на предприятии улучшается.

На заседании профильного комитета Орловского облсовета снова обсудили ситуацию на ветсанутильзаводе. По мнению председателя региональной КСП Ивана Левина, обстановка на предприятии улучшается. Впрочем, новый директор завода энтузиазмом не блещет.

Напомним, как уже писал «Орелград», по итогам прошлого года областная КСП нашла на ветсанутильзаводе нарушений на 22,5 млн рублей. Предприятие работало в убыток и накопило много долгов. Неправомерные расходы, по информации аудиторов КСП, связаны с искажениями бухгалтерской отчетности, нарушениями при закупках, реализации готовой продукции и пр.

На комитете выступил новый директор завода – Владимир Осин. Он отметил, что при нынешнем состоянии завода очень сложно планировать его долгосрочную деятельность. Сегодня на предприятии задействована только одна скважина из трех, а это аварийный режим работы, цитирует Осина пресс-служба облсовета. «Согласился В. Осин с тем, что бухгалтерская служба требует усиления. Однако невысокая зарплата и специфические условия работы затрудняют поиск специалистов. При этом было отмечено, что за последние 2 года средняя заработная плата на предприятии выросла с 17 тысяч рублей до 24-х», — сказано в пресс-релизе.

Напомним, раньше Осин руководил МУП «РОУ» Орла, но его «подвинули» с должности, чтобы освободить ее для Екатерины Стрелец, которая позже была осуждена за взятки.

ИА «Орелград»