Орловским театрам разрешили работать без зрителей

Учреждения культуры возобновят свою работу с жесткими ограничениями.

Губернатор Андрей Клычков расширил областной перечень организаций (работодателей и их работников), деятельность которых не приостановлена в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление вступило в силу с 14 сентября 2020 года.

Согласно ему, возобновить свою деятельность разрешено культурно-досуговым учреждениям, но без обслуживания посетителей. В постановлении приведен конкретный перечень учреждений, в который включены центры культуры, сельские дома культуры, клубы, дома литераторов, центры народного творчества, театры, филармония и концертные организации.

В то же время в документе указано, что по решению учредителя учреждения деятельность может быть разрешена «в части работы культурно-досуговых формирований для детей и молодежи с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности». Напомним, с 1 сентября 2020 года в регионе было решено возобновить деятельность кинотеатров и кинозалов с учетом рекомендаций Роспотребнадзора по проведению профилактических мероприятий.

Тогда же было принято решение возобновить «репетиционную деятельность театров и концертных организаций в помещениях учреждений малыми группами с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований».

ИА «Орелград»