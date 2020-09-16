Суд отказался закрыть дело на сотрудника сотовой компании

Следствие просило назначить подозреваемому судебный штраф.

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Советский районный суд города Орла отказал в удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного дела, поданного следователем полиции. Речь идет о деле, которое было возбуждено в отношении жителя Орла по редко встречающейся ч.3 ст.272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).

Из материалов следует, что преступление молодой человек совершил, воспользовавшись служебным положением. Он работал специалистом в одной из компаний мобильной связи. В силу должности ему были доступны сведения о клиентах. Кроме того, он сумел заполучить доступ к конфиденциальной программе, воспользовавшись паролем коллеги.

На стадии предварительного расследования было установлено, что молодой человек вошел в эту программу и неправомерно собственноручно внес подпись в заявление от имени клиента на замену сим-карты. Затем он произвел выпуск сим-карты с нужным ему абонентским номером. После этого «хакер» незаконно зарегистрировал выпущенную им сим-карту, присвоив ей данные клиента компании, и незаконно же подключил ее к лицевому счету этого клиента. По версии следствия, тем самым он «совершил модификацию компьютерной информации».

Следователь просила суд о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении обвиняемого и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Мотивировала свои доводы тем, что ранее молодой человек не был судим, впервые совершил преступление средней тяжести, а также возместил материальный ущерб – почти 13 тысяч рублей.

Прокурор ходатайство следователя не поддержал. Не поддержал его и суд. Он указал на то, что имеются сомнения в квалификации действий обвиняемого именно по ч.3 ст. 272 УК РФ. В результате уголовное дело не было закрыто. Суд вернул его в следственный орган.

ИА «Орелград»