В Орле взлетели цены на градусники и прививки животных

Термометры стали лидерами роста цен среди медикаментов.

Как сообщает Орелстат, в августе 2020 года в Орловской области цены на непродовольственные товары по сравнению с предыдущим месяцем увеличились на 0,3 процента. Так, среди медикаментов и медицинских товаров существенно увеличилась цена на медицинские ртутные термометры – она выросла в 1,5 раза. Также статистики отметили повышение стоимости валокордина, нимесулида, гепарина натрия, винпоцетина и линекса — на 1,2-3,9 процента.

«В группе наблюдаемых непродовольственных товаров выросли цены на телевизоры цветного изображения, телефонные аппараты сотовой связи, комплекты постельного белья из хлопчатобумажной ткани, землю для растений, крем для рук и лица и металлочерепицу — на 1,8-4,9 процента», — следует из сообщения Орелстата.

Цены и тарифы на различные услуги за месяц подорожали на 0,4 процента. Например, в сфере ЖКХ одним из лидеров стал газ, тариф на который в среднем вырос на 2,8 процента. Кроме того, на 1,4-4,7 процента подорожали услуги по установке пластиковых окон, плата за пользование потребительским кредитом, ксерокопирование документов и изготовление фотографий, а также прививки животных.

ИА «Орелград»