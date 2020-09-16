Зарплату орловским кондитерам «выбили» силовики

В СКР рассказали о новых случаях задолженности перед работниками орловской организации.

Руководитель ООО «МегаКондитер» Павел Селин попал в поле зрения силовиков из-за невыплаты зарплаты сотрудникам. Как уже писал «Орелград», в марте стало известно, что организация год не платила за работу трем кондитерам. Как рассказали сегодня, 16 сентября в пресс-службе регионального СКР, директор задолжал 15 работникам своего предприятия.

Как пояснили в ведомстве, с июля 2018 года по декабрь 2019-го на предприятии случались задержки с выплатой зарплаты более двух месяцев подряд. Потерпевшими по уголовному делу, которое завели на Селина, признаны 15 работников «МегаКондитера». Впрочем, задолжал работодатель в итоге не так много – около 780 тысяч рублей.

— В настоящее время, благодаря принятым следствием мерам, задолженность по заработной плате перед работниками ООО «МегаКондитер» за период с июля 2018 года по декабрь 2019 года полностью погашена, — сообщили в ведомстве.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее стало известно, что на этом предприятии три кондитера год сидели без зарплаты. Деньги им не выплачивали с октября 2018 года по декабрь 2019 года. По данным прокуратуры, общая задолженность за указанный период едва превысила 310 тысяч рублей. Тогда на директора фирмы также заводили уголовное дело. К каким результатам привело то расследование, неизвестно.

ИА «Орелград»