Число случаев COVID-19 на Орловщине достигло 7874

Еще 48 человек заболели за сутки

Число случаев коронавируса в Орловской области достигло 7874, сообщили в федеральном оперштабе. За сутки диагноз подтвердился еще у 48 человек.

Вместе с тем выздоровели 49 человек, количество победивших вирус выросло до 6274. Число летальных исходов не изменилось — 120.

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 1 085 281, за сутки прибавилось 5762 больных в 83 регионах. Из них 1351 переносит болезнь без симптомов. С начала пандемии выздоровели 895 868 человек, умерли 19 061.

ИА «Орелград»