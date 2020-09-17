Марс напугал жителей Орловской области

В деревне с планетарным названием нашли боеприпасы.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Орловской области, спасатели в очередной раз выезжали по тревожным сигналам на обезвреживание боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Подобные находки в Орловской области, где гремели ожесточенные бои, далеко не редкость. Они представляют реальную угрозу для населения.

В целом за сутки сотрудники группы специальных (взрывных) работ Орловской областной поисково-спасательной службы обезвредили девять взрывоопасных предметов времен ВОВ. В частности, переполох вызвал Марс – так называется деревня в Мценском районе.

«Около деревни Марс были изъяты и уничтожены один артиллерийский снаряд калибра 76 мм, три минометные мины калибра 82 мм, две 50-мм минометные мины и три гранаты Ф-1 времен ВОВ», — говорится в сообщении регионального ГУ МЧС.

Спасатели вновь напоминают о том, что подвергшиеся коррозии боевые части взрывателей могут спровоцировать взрыв в любой момент. Причем даже специалистам сложно определить степень опасности таких боеприпасов. Поэтому ни трогать их, ни перемещать, ни тем более разбирать ни в коем случае нельзя. Не стоит к ним и приближаться, поскольку детонацию может спровоцировать любое воздействие, включая прямые солнечные лучи и даже незначительную вибрацию боеприпаса.

ИА «Орелград»