Многомиллионные нарушения и уголовные дела: КСП проверила орловские госзакупки

В Орловском облсовете заслушали отчет региональной КСП.

Аудиторы КСП Орловской области проверили госзакупки за первое полугодие 2020-го и нашли нарушений на 13 миллионов рублей. По итогам ревизии силовики возбудили почти десяток уголовных дел. Об этом на заседании профильного комитета облсовета рассказала начальник отдела аудита в сфере закупок КСП Любовь Горюнова.

Объем проверенных госзакупок составил почти 1,2 млрд рублей. В отчете КСП отмечено, что по сравнению с прошлым годом количество госзакупок выросло на 1,1%, а сами закупки стали дороже на 12,3%.

— Доля контрактов региональных заказчиков с субъектами малого предпринимательства от общего числа заключенных контрактов составляет свыше 520 млн рублей или 50%, что является высоким показателем, — рассказала Горюнова.

По итогам аудита ревизоры выявили 197 нарушений на сумму более 13 млн рублей, рассказали в пресс-службе облсовета. В частности, организующих госзакупки чиновников уличили в ненадлежащем обосновании начальной цены контракта, завышении цены товаров и др.

— По результатам проверок КСП было возбуждено 8 уголовных дел, 2 должностных лица привлечены к административной ответственности, 5 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, — рассказала Горюнова.

ИА «Орелград»