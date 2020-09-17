«Мосгортранс» подал в суд на орловца за разбитый автобус

Дело о взыскании ущерба рассмотрели в орловском поселке Верховье.

Как сообщили в Верховском районном суде Орловской области, ГУП «Мосгортранс» в лице своего зеленоградского филиала подало иск к местному жителю. Компания просила взыскать с него ущерб, причиненный дорожно-транспортным происшествием.

Судя по материалам дела, орловец работал в столичном регионе водителем автобуса «ЛИАЗ». Он стал виновником аварии. Автобус получил серьезные механические повреждения. По инициативе транспортной компании была проведена независимая техническая экспертиза. Согласно ее заключению общий причиненный предприятию ущерб составил почти 630 тысяч рублей.

В орловском суде пояснили, что страховая компания возместила «Мосгортранса» вред, но сделала это в пределах лимита своей ответственности. Составлял же он 400 тысяч рублей. Разницу в сумме без малого 230 тысяч столичное предприятие и требовало взыскать с орловца. Однако выиграть процесс москвичам не удалось.

В рамках рассмотрения дела была назначена судебная автотехническая экспертиза. Она показала, что реальная стоимость ремонта поврежденного автобуса без учета износа составила 279,4 тысячи рублей. Кроме того, выяснилось, что этот автобус ранее уже поучаствовал в ДТП, «в связи с чем не может рассматриваться как «неповрежденный». Дело в том, что истец заявил и об утрате товарной стоимости, величину которой включил в сумму ущерба. А суд указал, что величина такой утраты рассчитывается только один раз, и в данном случае она должна быть равна нулю, поскольку автобус уже побывал ранее в ДТП.

Кроме того, орловский суд пришел к выводу, что выплаченное компании страховое возмещение и так значительно превышает стоимость ремонта автобуса. А поскольку еще и величина утраты товарной стоимости была признана равной нулю, в удовлетворении исковых требований было отказано. Орловцу не придется платить за разбитый автобус, если только проигравшая сторона не обжалует решение в вышестоящей инстанции и не добьется пересмотра дела.

ИА «Орелград»