Орловцам предложили заплатить налоги авансом

Жителям региона посоветовали не ждать налоговых уведомлений.

Жители Орловской области имеют право и возможность оплатить имущественные налоги авансом. Об этом гражданам напомнило региональное управление ФНС России. Речь идет о едином налоговом платеже (ЕНП). Он позволит заплатить имущественные налоги, не дожидаясь массовой рассылки уведомлений.

В налоговой службе уточнили, что этот способ расчета с бюджетом относительно новый. Он начал действовать в 2019 году. Налоговики позиционируют его как дополнительный сервис, разработанный специально для удобства простых граждан, то есть физических лиц.

«Единый налоговый платеж — это деньги, которые гражданин может добровольно перечислить в бюджетную систему, в том числе авансом, до получения налогового уведомления, — рассказали в пресс-службе областного управления ФНС. — ЕНП максимально упрощает уплату имущественных налогов физических лиц и НДФЛ, а также и исключает вероятность ошибки при осуществлении платежа».

Заплатить такой налог орловцы могут при помощи электронных сервисов налоговой службы «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Уплата налогов и пошлин». Механизм довольно простой. Перечисленные деньги сначала поступают на специальный счет гражданина, а затем налоговая инспекция списывает их оттуда в счет предстоящих платежей.

ИА «Орелград»