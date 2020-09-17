Орловцы на ура приняли «дачную амнистию»

Жители региона оформили права на две тысячи дачных объектов.

В текущем году с января по август жители Орловской области в рамках так называемой «дачной амнистии» оформили более 2 тысяч объектов недвижимости. Об этом сообщает региональное управление Росреестра.

Напомним, «дачная амнистия» в России была введена в 2006 году. Она представляет собой упрощенный способ регистрации права собственности на земельные участки, дачные и садовые домики, индивидуальные жилые дома, гаражи и хозпостройки. Сделать это можно даже при отсутствии правоустанавливающих документов. Достаточно иметь на руках техплан здания и документы на участок.

«Орловцы активно используют «дачную амнистию» при оформлении прав на земельные участки, предоставленные для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного и жилищного строительства, — пояснила глава управления Росреестра по Орловской области Надежда Кацура. – На их долю приходится более 45 процентов от общего числа прав, зарегистрированных в упрощенном порядке».

Однако специалисты напоминают, что сроки действия некоторых норм «дачной амнистии» неминуемо подходят к концу. Отдельные положения утратят силу с 1 марта 2021 года, если, конечно, правительство страны не продлит их своим постановлением. На данный же момент известно, что с 1 марта перестанет действовать упрощенный порядок оформления прав на жилые и садовые дома.

На смену ему придет уведомительный порядок строительства объектов. В данном случае «дачной амнистией» могут воспользоваться те, кто уже построил свои дома, а также те, кто только собирается это сделать. Но в любом случае, если объект не зарегистрирован, то им надо поторопиться. С наступлением весны такая возможность исчезнет.

«При этом закон о «дачной амнистии» действует бессрочно для оформления прав на земельные участки, предоставленные на определенных видах права до 30 октября 2001 года, то есть до введения в действие Земельного кодекса РФ, — отметили в управлении Росреестра. — Для государственной регистрации права собственности на такой участок необходимо предоставить документ, удостоверяющий право на него».

ИА «Орелград»