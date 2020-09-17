Орловский полицейский хотел помочь друзьям, но попался

17.9.2020 | 15:26 Новости, Происшествия

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Он заставлял подчиненных закрывать глаза на правонарушения, которые совершали его хорошие знакомые.

Замначальника Ливенского отдела МВД подозревают в превышении должностных полномочий. Именно по такой статье УК на него завели уголовное дело в СКР в Орловской области.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в мае этого года произошло по меньшей мере два случая, когда сотрудник отдела МВД «Ливенский» заставлял подчиненных не привлекать к ответственности своих знакомых, которые попались на административных правонарушениях. Что именно натворили друзья высокопоставленного полицейского, в СКР не уточнили.

Преступление удалось выявить в результате оперативно-розыскных мероприятий регионального управления ФСБ России, рассказали в ведомстве.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИА «Орелград»

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