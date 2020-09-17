Орловскому бизнесу напомнили о переходе на «Мир»

Осталось две недели

С 1 октября орловские бизнесмены должны перечислять социальные пособия только на карту «Мир», напомнили в центре «Мой бизнес».

Бюджетники получают зарплату и пособия на «Мир» еще с 2018 года. В июле 2020 года переход должны были совершить и частные компании, но из-за коронавируса срок передвинули на 1 октября.

«При этом переводить весь персонал на новую карту не обязательно. Перевод требуется для сотрудников с детьми, беременных женщин и работников, которые подверглись радиации. Остальные выплаты (отпускные, премии, больничные) можно перечислять на зарплатные карты Visa или MasterCard», — говорится в сообщении.

Заказать карту в банке может как организация, так и работник. Чтобы работодатель мог перечислить пособие, сотрудник должен дать бухгалтерии реквизиты карты. Узнать, оформляет ли ваш банк карту «Мир», можно на официальном сайте платежной системы mironline.ru. В большинстве банков «Мир» выпускается и обслуживается бесплатно.

Более подробную информацию о случаях применения карты «Мир», а также консультации по мерам государственной поддержки орловскому бизнесу можно получить по телефону горячей линии в центре оказания услуг «Мой Бизнес»: +7 (4862) 44-30-20.

ИА «Орелград»