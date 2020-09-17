Под Орлом житель Воронежа убил своего земляка

Преступника уже поймали.

Орловские силовики раскрыли убийство, которое 15 сентября произошло в деревне Ботавина Орловского района. Вчера утром в одном из домов нашли труп 52-летнего мужчины, уроженца Воронежской области. В его убийстве заподозрили земляка, который попытался автостопом уехать из Орла в родной город.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Орловской области, сразу после обнаружения тела начались поиски возможного преступника. Помогли и местные жители. В итоге полицейские поймали 39-летнего жителя Воронежа, которые на объездной ловил попутку, чтобы тайком уехать домой.

В СКР по Орловской области уже возбудили уголовное дело по статье об убийстве. По версии следствия, земляки поссорились, и один из них набросился на второго с ножом и отверткой. Он забил жертву ударами в голову и грудь, из-за которых его товарищ умер на месте. После этого убийца сбежал, постаравшись уничтожить следы преступления.

Подозреваемого хотят взять под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИА «Орелград»