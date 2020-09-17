Путин произвел ротацию орловских судей

В судейском корпусе Орловской области произошли изменения.



Как сообщает пресс-служба Орловского областного суда, целый ряд кадровых назначений произвел президент России Владимир Путин. Своим указом он утвердил судей на новых постах. Так, Александр Чуряев, до сих пор работавший судьей в Советском районном суде города Орла, президентским указом назначен судьей Орловского областного суда.

Наталья Филимонова переназначена председателем Заводского районного суда города Орла. На 6 лет Дмитровский районный суд возглавила Наталия Фомичева, а председателем Колпнянского районного суда стала Ольга Хромова. Последняя до назначения трудилась судьей в Ливнах.

Кроме того, судья Новодеревеньковского районного суда Наталия Ванеева получила повышение – она стала председателем этого учреждения.

Также Владимир Путин своим указом произвел назначения «простых» орловских судей. Так, Людмила Лазарева, до сих пор трудившаяся мировым судьей, стала судьей Верховского районного суда. Еще один теперь уже бывший мировой судья Олег Полухин назначен судьей в Ливны.

ИА «Орелград»