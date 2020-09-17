Суд защитил судебного пристава от службы судебных приставов

Необычный спор между работником и работодателем рассмотрели в Орле.

Подробности процесса сообщили в суде Северного района города Орла. Из материалов следует, что работодатель просил взыскать денежные средства со своего теперь уже бывшего работника в порядке регресса. В качестве истца выступило региональное управление Федеральной службы судебных приставов. Ответчиком же стала жительница Орла, которая еще недавно в этом ведомстве работала.

Из иска следовало, что девушка при исполнении должностных обязанностей допустила некое нарушение норм действующего законодательства. В свою очередь, это привело к нарушению прав юридического лица, в отношении которого у нее находилось исполнительное производство. Дошло до того, что управлению ФССП России по решению суда пришлось возместить юрлицу судебные расходы на представителя в сумме 2000 рублей. Такое решение было принято в рамках процесса, где бездействие судебного пристава-исполнителя было признано незаконным.

В службе судебных приставов указанную сумму решили взыскать с «провинившейся» работницы, так как между ними был заключен договор о полной материальной ответственности. Однако суд не согласился с этим мнением. Он указал, что расходы, возмещенные УФССП на оплату услуг представителя юрлица, не являются убытками по смыслу положений Гражданского кодекса РФ. Они не связаны напрямую с действиями судебного пристава-исполнителя и не являются ущербом, причиненным действиями пристава.

В связи с этим в удовлетворении исковых требований было отказано. Проигравшая сторона подала апелляционную жалобу, но судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда оставила решение Северного райсуда без изменения.

ИА «Орелград»