В Орле безработных стали массово снимать с учета

Количество снятых с учета орловцев превысило число поставленных на учет.

Впервые за долгое время в Орловской области количество снятых с учета безработных жителей региона превысило число поставленных на такой учет. Об этом сообщает региональное управление труда и занятости. По данным на 15 сентября, количество состоящих на учете в государственной службе занятости безработных орловцев составило 12,9 тысячи человек. Для сравнения, по состоянию на 24 августа таковых насчитывалось 13,2 тысячи.

Специалисты отмечают, что стремительный рост числа безработных начался весной, когда из-за пандемии новой коронавирусной инфекции были введены ограничения на работу многих предприятий. С тех пор число безработных стабильно росло, но со временем темпы прироста стали снижаться. Перелом наметился в конце августа, а с началом осени ситуация совершенно изменилась.

«В течение первых двух недель сентября численность граждан, снятых с регистрационного учета, превышала численность поставленных на учет: 778 человек были сняты и 528 зарегистрированы, — пояснили в управлении труда и занятости Орловской области. — 405 человек в этот период были трудоустроены. Люди нашли работу в сфере торговли, на предприятиях обрабатывающих производств, в образовательных учреждениях, в сфере общепита, транспорта и сельского хозяйства. Всего с начала года было трудоустроено 3,4 тысячи безработных».

Другой позитивной тенденцией стал существенный рост числа вакансий в банке данных областной службы занятости. Месяц назад в ней насчитывалось 6,5 тысячи свободных рабочих мест. Сейчас их количество возросло до 7,3 тысячи. В управлении добавили, что буквально за последнюю неделю в базу областной службы занятости от работодателей поступило почти две сотни новых вакансий.

ИА «Орелград»