В Орле ВАЗ сбил 6-летнего ребенка

17.9.2020 | 11:14 Новости, Происшествия

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Мальчика доставили в областную больницу

В Орле ВАЗ-2113 сбил 6-летнего мальчика, сообщили в областном управлении ГИБДД. Инцидент произошел 16 сентября в 20.25.

За рулем «тринадцатой» был 22-летний парень. Он ехал по микрорайону «Зареченский» от улицы Емлютина в сторону бульвара Молодежи. В районе дома №5 на дорогу из-за припаркованной машины выбежал ребенок — и тут же оказался под колесами.

С места ДТП мальчика доставили в областную детскую больницу, откуда отпустили. По факту случившегося проводится проверка.

ИА «Орелград»

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