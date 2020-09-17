В Орловской области баранов стало меньше

В регионе зафиксирован резкий рост производства баранины.

За восемь месяцев текущего года сельхозорганизациями Орловской области было произведено 126,2 тысячи тонн скота и птицы на убой в живом весе. Этот показатель на 15 процентов превышает уровень прошлого года. Такие оперативные данные приводит Орелстат.

Наиболее заметные темпы прироста показателей зафиксированы в производстве баранины и свинины. По сравнению с аналогичным уровнем 2019 года они выросли в 1,5 и 1,4 раза соответственно. Отметим, что речь идет о статистике работы крупных, средних и малых сельхозорганизаций, без учета работы личных подсобных хозяйств.

В структуре производства мяса, в том числе и птицы на убой в живом весе, удельный вес свинины составил 57 процентов, говядины – 31 процент, а птицы – 12 процентов. Также сообщается, что по состоянию на 1 сентября стадо крупного рогатого скота орловских предприятий АПК насчитывало 150,9 тысячи голов, или 101 процент по отношению к 1 сентября 2019 года.

Коров в орловских сельхозорганизациях содержится 30,1 тысячи, что на 0,3 процента больше, чем годом ранее. Поголовье свиней насчитывает 577 тысячи животных (плюс 29 процентов по сравнению с 2019 годом), овец – 3,1 тысячи (минус 23 процента) и птицы – 1,487 миллиона голов (плюс 9 процентов).

ИА «Орелград»