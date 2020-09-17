Зачем нужен алюминиевый профиль?

Алюминиевый профиль существенно позволяет расширить спектр световых эффектов и такой тип материала позволяет по-разному и везде установить ленточное освещение. Алюминиевый профиль представляет собой неким металлический короб, который закрывается прозрачной оптической линзой.

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Решение только одно, это специальный профиль для LED ленты. Это простое и эффективное решение, которое придаст вашему интерьеру изящество стиля и равномерное освещение. Так же следует отметить, что светодиодная лента экономичней, чем обычная лампа накаливания.

Самым главным вопросом, которым надо задаться это место крепежа. Мест может быть множество, например: карнизы, фасады, витрины, вывески. Подобные места часто подвержены неблагоприятным погодным условиям, следовательно, следует искать решение, которое окажет должное влияние на устранение будущих проблем. Таким образом, существуют специальные влагозащищенные и герметичные светодиодные ленты. К сожалению, они не защитят от повреждений, причиненных суровой жарой или ударам. Чтобы избежать каких-либо проблем следует выбрать алюминиевый профиль.

Сегодняшняя тема очень важная, так как многие её просто игнорируют. Будем говорить о алюминиевом профиле для светодиодных лент. Для того, что бы понять, для чего нужен профиль, нужно сперва вспомнить, что сама светодиодная лента – это некий полуфабрикат. Ну как пельмени. Вы же не жуете их по дроге домой, распечатав пачку, правильно? Сперва вы опускаете их в кипящую воду, потом солите, едите их со сметаной и так далее. Т.е. делаете какие-то телодвижения для улучшения вкуса. Вот с лентами абсолютно такая же ситуация, т.е. сама лента это не готовый продукт, а только часть продукта. Лента служит источником света, драйвер питает источник света, алюминиевый профиль отводит тепло для предотвращения деградации, рассеиватель нужен для рассеивания света (прямой свет светодиода плохо влияет на глаза, эффект примерно как если смотреть на искры от сварки). А уже остальное баловство, типа контроллеров, это уже отдельная вкусовщина и обязательным не является. В общем, нам важно создать полноценный светильник!

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