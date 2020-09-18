На заправке под Орлом столкнулись две иномарки

Пострадал один из водителей.

Вчера, 17 сентября около 12.30 под Орлом произошло ДТП. Две машины столкнулись у въезда на автозаправку. Одна из них снесла дорожный знак, фонарь и врезалась в бордюр.

Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области, столкнулись «Мерседес», под управлением 48-летнего водителя, и «Пежо», за рулем которого ехал 33-летний мужчина. «Мерседес» двигался со стороны Орла по правой обочине южного подъезда. На въезде на территорию АЗС он столкнулся с «Пежо 407», водитель которого почти подъехал к заправке.

От удара «Пежо» врезался в стойку дорожного знака, сбил декоративный фонарь и въехал в бордюр. Водитель этой иномарки получил травмы, сообщили в ведомстве.

ИА «Орелград»