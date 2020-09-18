Орел может лишиться «Федерации киокусинкай»

Управление Минюста решило подать в суд иск о ликвидации.

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Орловской области приняло решение о направлении в суд очередного административного искового заявления, связанного с прекращением деятельности общественного объединения.

Как пояснили в этом ведомстве, в суде будет поднят вопрос об исключении из Единого государственного реестра юридических лиц «Орловской городской Федерации Киокусинкай». Местом нахождения ее постоянно действующего руководящего органа, кстати, указан поселок Моченые Дворы Орловского района. Минюст будет просить суд признать это общественное объединение прекратившим свою деятельность.

Аналогичная просьба содержится и в другом административном иске, который также в ближайшее время будет направлен в суд. В данном случае сотрудники управления Минюста будут добиваться официальной ликвидации автономной некоммерческой организации по строительству духовно-просветительского центра «ДухПросветСтрой», зарегистрированной в городе Ливны.

Отметим, что за последнее время это не первые подобные иски. Как уже рассказывал «Орелград», в первой декаде сентября региональное управление Минюста РФ подготовило иск о прекращении деятельности спортивной ассоциации «Футбольный клуб «Спартак» г. Орел», областного отделения «Российской инженерной академии» и региональной общественной организации по защите прав потребителей «Департамент судебных экспертиз и технических исследований».

ИА «Орелград»