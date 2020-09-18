Орловцев стали реже штрафовать за нарушение правил благоустройства

Наказания стали меньше накладывать из-за изменения регионального закона.

Интересную тенденцию подметили власти райцентра Ливны. Там, на оперативном совещании в администрации города, обсудили работу административной комиссии. Доклад представила секретарь этого органа Ирина Рогожина. Она отметила, что по сравнению с прошлым годом снизилась сумма наложенных на нарушителей штрафов.

Так, за 8 месяцев предыдущего года она составила 176 тысяч рублей. В текущем году за аналогичный период времени ливенских нарушителей оштрафовали на 130 тысяч рублей. Дело вовсе не в том, что граждане много времени провели в режиме самоизоляции во время пандемии. Не стали они сознательнее, а члены административной комиссии вряд ли стали снисходительнее.

По мнению местных специалистов, важную роль сыграло изменение регионального законодательства. Ранее Орловский облсовет народных депутатов исключил из регионального закона об ответственности за административные правонарушения целый ряд норм, предусматривавших наказание за нарушения в сфере благоустройства и ЖКХ.

После этого муниципальные образования отредактировали собственные правила благоустройства общественных территорий и требования к их содержанию. В ливенской административной комиссии подметили, что после этого количество подобных протоколов существенно снизилось. Раньше нарушения в сфере благоустройства являлись одними из самых распространенных.

А вот искоренить другое популярное нарушение пока не удается. Речь идет о несанкционированной уличной торговле. В Ливнах, как и в любом другом городе, местные власти ежегодно утверждают схему размещения нестационарных объектов. Торговать можно только в установленных ею местах. Но стихийная торговля эту схему нередко игнорирует. В этом году в Ливнах составили 21 протокол по данной статье, в 2019 году за то же время их было 20.

«Торговля в неустановленных местах остается одной из самых проблемных, — отметила Ирина Рогожина. — Комитет экономики, предпринимательства и торговли администрации города, который уполномочен на составление протоколов, не перестает вести работу по пресечению несанкционированной торговли, практически ежедневно осуществляет рейды и дежурства. Наложенная по этому виду нарушений сумма штрафов за 8 месяцев 2020 года составила 78,5 тысячи рублей».

ИА «Орелград»