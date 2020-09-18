Орловские депутаты попросили Нордсрем кормить всех школьников одинаково

Замгубернатора призвали не делать различий между старшими и младшими школьниками.

Депутаты Орловского областного Совета обратились к первому замгубернатора Валентине Нордстрем с просьбой организовать одинаковое питание в школах для всех учеников, вне зависимости от того, в какой класс они ходят. Об этом рассказала пресс-служба заксобрания.

Напомним, решением президента Владимира Путина с нового учебного года все ученики с 1 по 4 класс независимо от социального статуса их семьи получают горячее питание в школе. Остальных учеников кормят только при наличии льгот. К примеру, обеды дают детям из многодетных и малообеспеченных семей.

На заседании профильного комитета Орловского облсовета 17 сентября рассказали, что горячее питание учащимся в новом учебном году предоставляется на разные суммы. Так, детей из начальной школы кормят на 56,5 рубля в день. А льготников из средних и старших классов — на 40 рублей. Депутаты обратились в региональное правительство с просьбой уравнять качество школьных обедов.

— В целях недопущения социальной напряженности в обществе было направлено письмо в адрес первого заместителя председателя правительства Орловской области Валентины Нордстрем по вопросу возможности обеспечения горячим питанием всех обучающихся с 1 января 2021 года, с доведением стоимости горячего питания учащихся средней и старшей школы до стоимости горячего питания учащихся начальной школы, — говорится в пресс-релизе заксобрания.

ИА «Орелград»