Орловский сенатор опроверг слова главы Роспотребнадзора об опасности COVID-19

Владимир Круглый считает, что переболевшие коронавирусом в большинстве своем не представляют угрозы для окружающих.

Сенатор от Орловской области, член комитета СФ по социальной политике Владимир Круглый уверен, что переболевшие коронавирусом не представляют опасности для окружающих. Такие случаи врач назвал «скорее исключением». Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова со ссылкой на исследования заявила, что человек, который переболел COVID-19, может выделять вирус до трех месяцев после выздоровления.

— По данным российских экспертов, все-таки у подавляющего большинства людей вирус выделяется в течение двух недель после выздоровления. В некоторых случаях возможно выделение в более поздние сроки — вплоть до тех, которые приводят иностранные ученые. Но это единичные случаи, — пояснил Круглый в интервью «Парламентской газете».

Определить, остается ли заразным выздоровевший пациент можно с помощью тестов. По словам Круглого, переболевших COVID-19 выписывают, только если тест на антитела или иммуноглобулина острой фазы не показывает опасность.

Как уже писал «Орелград», по состоянию на утро 18 сентября общее число заразившихся коронавирусом орловцев составило 7925 (+51 за сутки). Число погибших выросло до 121 (+1 за сутки). Выздоровел 6321 орловец (+47 за сутки).

В целом по России за день зафиксировали 5905 случаев COVID-19. Общее число достигло 1 091 186. С начала пандемии выздоровели 901 207 человек, умерли 19 195.

ИА «Орелград»