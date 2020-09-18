Орловский суд запретил продавать опасные удочки

В Нарышкино суд удовлетворил административный иск прокурора.

Урицкий районный суд Орловской области рассмотрел в открытом заседании административное дело по исковому заявлению Урицкого межрайонного прокурора, поданному в интересах неопределенного круга лиц. Истец просил о признании информации, размещенной на одном из сайтов в сети «Интернет», запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Как следует из заявления, на интернет-ресурсе велась торговля так называемыми электроудочками. Согласно закону такая «удочка» является запрещенным орудием добычи водных биологических ресурсов. Несмотря на это, вход на сайт был свободным, и ознакомиться с его содержанием мог любой пользователь. По мнению прокуратуры, предоставление доступа к информации, содержащей сведения о возможности приобретения электроудочек, «побуждает общество к совершению противоправных действий» и фактически способствует совершению преступлений.

Суд согласился с этим мнением. Он сослался, в частности, на Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и правила рыболовства, утвержденные приказом Минсельхоза России. Они прямо запрещают использовать орудия и способы добычи, воздействующие на водные биологические ресурсы электрическим током.

Исковое заявление Урицкого межрайонного прокурора было удовлетворено. Суд признал информацию, размещенную на сомнительном сайте, запрещенной и постановил обратить свое решение к немедленному исполнению. Оно, кстати, уже вступило в законную силу.

ИА «Орелград»