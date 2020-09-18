Орловских зрителей пустят в залы и на стадионы с 21 сентября

18.9.2020 | 9:49 Новости, Общество

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ТЮЗ уже объявил о старте продаж билетов.

С 21 сентября в Орловской области разрешат пускать зрителей на культурно-досуговые и спортивные мероприятия. Такое решение принято на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом 17 сентября. При этом посетители представлений и соревнований должны будут соблюдать масочный режим и держаться на расстоянии друг от друга.

— Проведение мероприятий будет осуществляться с учетом рассадки зрителей с соблюдением социальной дистанции, использованием средств индивидуальной защиты и других санитарно-эпидемиологических требований, — рассказали в пресс-службе облправительства.

Губернатор Андрей Клычков поручил усилить контроль за соблюдением этих условий.

Сообщается, что на стадионы и иные спортобъекты будут пускать не всех желающих. Занятыми могут быть лишь 30% от зрительских мест. О подобном ограничении для других зрелищных мероприятий не сообщается.

В театре «Свободное пространство» уже сообщили об открытии продажи билетов на октябрь. «Приобрести их можно пока только онлайн, на сайте театра и\или на Quick Tickets», — сказано в сообщении на странице ТЮЗа в соцсети. Также сообщается, что из-за «коронавирусных» требований наполняемость зала составит 50% от общего количества посадочных мест. Зрителям в помещение театра и на спектакль обязательно находиться в маске или респираторе. Рассадка в зрительном зале будет проводиться с соблюдением дистанции.

ИА «Орелград»

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