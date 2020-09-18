Под Орлом увековечили память летчика, погибшего в 1942 году

Мемориальную плиту открыли в Ливенском районе.

Как сообщили в администрации Ливенского района, мемориальная плита была установлена на братском захоронении в деревне Росстани Вахновского сельского поселения на средства депутатского наказа. Она увековечила память участника Великой Отечественной войны, боевого летчика, сержанта Александра Витальевича Подстаницкого.

Из исторической справки о нем известно, что 16 июня 1942 года его авиагруппа вернулась из северной командировки на основной аэродром Якушево. А 28 июня 1942 года сержант Подстаницкий погиб в воздушном бою под Орлом. Горящий бомбардировщик Ил-4 упал в районе линии фронта — к юго-западу от деревни Росстани близ станции Коротыш. Отважный летчик погиб в возрасте 20 лет.

Подстаницкий родился 15 сентября 1921 года в поселке Умба Мурманской области. Он с детства мечтал стать летчиком. Его мечта осуществилась, когда он поступил в летную школу при Омском военном авиационном училище. Александр обучался по специальности «стрелок-радист». Он был творческим человеком, много писал и даже некоторое время состоял в штате молодежной газеты «Комсомолец Заполярья».

«В память об участнике Великой Отечественной войны А.В. Подстаницком обучающиеся МБОУ «Росстанская средняя общеобразовательная школа» прочли стихотворения, написанные им самим», — отметили в администрации Ливенского района.

ИА «Орелград»