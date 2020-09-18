Половина НКО в Орле не имеют помещений

Обнародованные данные о работе некоммерческих организаций.

Итоги выборочного обследования социально-ориентированных некоммерческих организаций Орловской области обнародовал Орелстат. Отчет содержит сведения об их деятельности в 2019 году. Из него следует, что на момент обследования в регионе действовало 749 таких организаций. Из них лишь 38 имели в собственности помещения для организации своих офисов.

У 385 из обследованных организаций помещения нет вообще, а 112 пользуются государственными и муниципальными офисами, которые по решению местных властей были переданы им в безвозмездное пользование. Еще 95 орловских НКО безвозмездно пользуются офисами, переданными им частными лицами. 12 организаций располагаются в жилых домах и квартирах, а 22 НКО фактически пользуются офисами, права на которые никак не оформлены. Лишь 28 организаций помещения арендуют.

Между тем, данные о работе НКО впечатляют. По подсчетам статистиков, в 2019 году они сообща оказали социальные услуги более чем 155 тысячам жителей Орловской области. Так, в сфере здравоохранения такие услуги получили более 49,2 тысячи орловцев, в сфере образования – свыше 24,9 тысячи, в сфере культуры – свыше 16,1 тысячи, в сфере спорта – более 12,2 тысячи человек.

Кроме того, свыше двух тысяч орловцев в минувшем году при участии социально-ориентированных некоммерческих организаций получили благотворительную помощь деньгами, а более 3,8 тысячи жителей региона получили ее в натуральной форме.

ИА «Орелград»